Son dakika gündem: Nevşehir'de firari 3 hükümlü yakalandı
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Son dakika gündem: Nevşehir'de firari 3 hükümlü yakalandı

18.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:13
Son dakika gündem: Nevşehir'de firari 3 hükümlü yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü polis tarafından yakalandı.

Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta yağma" suçundan hakkında 6 yıl 11 ay hapis cezası bulunan M.E ile "basit yaralama" suçundan 5 ay hapis cezası bulunan G.G. ve "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığı" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edilen E.T'yi yakaladı.

Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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