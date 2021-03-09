Son dakika gündem: Nevşehir'de aracında ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde kontrol noktasında durdurulan araçta ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.