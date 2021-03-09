Son dakika gündem: Nevşehir'de aracında ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı
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Son dakika gündem: Nevşehir'de aracında ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı

09.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:06
Son dakika gündem: Nevşehir'de aracında ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde kontrol noktasında durdurulan araçta ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde kontrol noktasında durdurulan araçta ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında R.İ'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 59 mermi, bıçak ve 58 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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