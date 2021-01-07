Son dakika gündem: Nevşehir Belediyesi esnafa kira ve nakit desteği verecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Nevşehir Belediyesi esnafa kira ve nakit desteği verecek

07.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:11
Son dakika gündem: Nevşehir Belediyesi esnafa kira ve nakit desteği verecek

Edinilen son dakika haberine göre Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, belediyeye ait iş yerlerinde faaliyet gösteren esnafın kira bedellerinin öteleneceği, kentteki kahvehane işletmecilerine de 500'er lira hibe desteği sağlanacağı bildirildi.

Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, belediyeye ait iş yerlerinde faaliyet gösteren esnafın kira bedellerinin öteleneceği, kentteki kahvehane işletmecilerine de 500'er lira hibe desteği sağlanacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Nevşehir Belediye Meclis Toplantısında Kovid-19 ile mücadele sürecinde esnafa destek verilmesine yönelik karar alındığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Rasim Arı, belediyeye ait iş yerlerinde faaliyet gösteren esnafın, ocak-şubat ve mart ayı kira bedellerinin sonraki aylara ötelendiğini, 2021 yılında da kira artışı yapmama kararı aldıklarını açıkladı.

Salgınla mücadele sürecinin olumsuz etkilerini azaltmak için işletmelere destek olacaklarını açıklayan Başkan Arı, "Gün, dayanışma ve birliktelik günüdür. Esnafımızı mağdur etmeyeceğiz. Esnafa rahat bir nefes aldırabilmek amacıyla farklı uygulamaları devreye aldık. Şehir merkezinde pandemi süresince kapalı kalan 32 kahvehane işletmesinin her birine Nevşehir Belediyesi olarak bir defaya mahsus 500 lira maddi destek sağlayacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Demet Özdemir Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Metin Oktay Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Çocuk Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Nevşehir Belediyesi esnafa kira ve nakit desteği verecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 11:14:30. #1.15#
title