Son dakika gündem: Nepal'de binlerce kişi, parlamentonun feshedilmesini protesto etti
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Son dakika gündem: Nepal'de binlerce kişi, parlamentonun feshedilmesini protesto etti

22.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:57
Son dakika gündem: Nepal'de binlerce kişi, parlamentonun feshedilmesini protesto etti

Bir son dakika haberine göre Nepal'de Başbakan Khadga Prasad Oli'nin parlamentoyu fesih kararı protesto edildi.

Nepal'de Başbakan Khadga Prasad Oli'nin parlamentoyu fesih kararı protesto edildi.

Nepal'in başkenti Katmandu'da bir araya gelen on binlerce kişi, Oli'nin önerisi doğrultusunda parlamentonun feshedilmesine karşı gösteri düzenledi.

Nepal polisi, gösteri sırasında sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Nepal Komünist Partisinin 3 yıl önce seçimleri kazanması üzerine Başbakanlık koltuğuna oturan Oli, ülkeyi siyasi krize sürüklemesi öngörülen parti içi iktidar mücadelesi ile muhalefetin yolsuzluk ve Kovid-19 salgınıyla mücadele konusundaki eleştirileri üzerine, aralıkta kabine toplantısından sonra parlamentonun feshedilmesi önerisini, Devlet Başkanı Bidya Devi Bhandari'ye sunmuştu. Başbakan Oli'nin önerisi üzerine parlamento 20 Aralık'ta feshedilmişti.???????

Ülkede genel seçimlerin, 30 Nisan ve 10 Mayıs 2021'de yapılacağı açıklanmıştı.???????

Nepal zaman zaman Başbakan Khadga Prasad Oli'nin hükümetine karşı yapılan protestolara sahne oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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