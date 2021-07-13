Son dakika gündem: Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'ye 4 yeni yolsuzluk davası açıldı

Son dakika gündem haberine göre KUALA Myanmar'da askeri darbeyle iktidardan indirilerek gözaltına alınan ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'ye 4 yeni yolsuzluk davası açıldı.

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle iktidardan indirilerek gözaltına alınan ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'ye 4 yeni yolsuzluk davası açıldı.

Myanmar Now gazetesine konuşan avukatları, Suu Çii ve gözaltında tutulan diğer birkaç hükümet yetkilisi için Mandalay Yüksek Mahkemesine yolsuzluk davası dilekçeleri gönderildiğini belirtti.

Dört yolsuzluk davasından 2'sinin Suu Çii, diğerlerinin de Suu Çii ve beraberindeki hükümet yetkililerine açıldığı kaydeden avukatlar, davaların içeriğinin henüz bilinmediği ifade etti.

Avukatlar, Suu Çii'nin, hakkındaki yeni yolsuzluk suçlamaları için Mandalay Yüksek Mahkemesinde 22 Temmuz'da duruşmaya çıkacağını bildirdi.

1 Şubat'tan bu yana gözaltında tutulan Aung San Suu Çii, yargılandığı Nepido ve Yangon mahkemelerinde zimmete para geçirmek, halkı kışkırtıcı faaliyette bulunmak, devlet sırları kanununu ihlal, ithalat ve ihracat yasalarına aykırı hareket etmek, telekomünikasyon yasasını ihlal ve ulusal afet yasalarına karşı gelmekle suçlanıyor.

Nepido askeri mahkemesi, Suu Çii'nin yargılamasını ağustosa kadar sonlandırmayı planlıyor.

Hakkındaki bütün suçlamaların onaylanması durumunda Suu Çii, 39 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız