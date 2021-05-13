Son dakika gündem: Mut'ta jandarma ekipleri, trafik denetiminde sürücü ve yolculara şeker ikram etti
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Son dakika gündem: Mut'ta jandarma ekipleri, trafik denetiminde sürücü ve yolculara şeker ikram etti

Son dakika gündem: Mut'ta jandarma ekipleri, trafik denetiminde sürücü ve yolculara şeker ikram etti
Anadolu Ajansı / Ahmet Güler - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Mersin'in Mut ilçesinde karayolunda trafik denetimi jandarma ekipleri, sürücü ve vatandaşlara kolonya ve şeker ikramında bulundu.

Mersin'in Mut ilçesinde karayolunda trafik denetimi jandarma ekipleri, sürücü ve vatandaşlara kolonya ve şeker ikramında bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Mut- Ermenek karayolunda Ramazan Bayramı nedeniyle denetim yaptı.

Jandarma ekipleri, uygulama sırasında durdurdukları araç sürücüleri ve yolcularının bayramını kutladı, araçlarda bulunanlara şeker ve kolonya ikram etti.

Ekipler, kontrollerde sürücülere trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

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