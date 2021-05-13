Son dakika gündem: Mut'ta jandarma ekipleri, trafik denetiminde sürücü ve yolculara şeker ikram etti

Bir son dakika haberine göre Mersin'in Mut ilçesinde karayolunda trafik denetimi jandarma ekipleri, sürücü ve vatandaşlara kolonya ve şeker ikramında bulundu.