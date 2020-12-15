Son dakika gündem: Musikişinas ve bestekar Taşkın Savaş vefat etti
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Son dakika gündem: Musikişinas ve bestekar Taşkın Savaş vefat etti

15.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:04
Son dakika gündem: Musikişinas ve bestekar Taşkın Savaş vefat etti

Son dakika gündem haberi... Türk tasavvuf müziğinin önemli isimlerinden musikişinas ve bestekar Taşkın Savaş, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Türk tasavvuf müziğinin önemli isimlerinden musikişinas ve bestekar Taşkın Savaş, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanatçının vefat ettiği bilgisini verdi.

Kaptaner, iletisinde şu ifadeleri kullandı:

"Konserleriyle tasavvuf musikisini bizlere sevdiren Taşkın Savaş üstadımız rahmeti rahmana kavuştu. İnce ruhlu, duygulu, adı gibi aşkla dışarı taşan bir maneviyat dünyası vardı. Kültür AŞ'de bir dönem mesai arkadaşı olmaktan onur duydum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Fatih Dersiamlarından Coşkun Efendi'nin torunu olan Taşkın Savaş, 1947'de İstanbul Fatih'te dünyaya geldi.

Vefa Lisesi'nden birincilikle mezun olan sanatçı, İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde okuduğu dönemde, ailesinden gizli konservatuvar eğitimi de aldı.

Sanatçıyı, konservatuvara iten önemli faktörlerden biri, evlerinde her hafta devrin önemli musikişinaslarının katılımı ile "tarz-ı kadim meşk" yapılmasıydı.

Yaşamının son döneminde Kültür AŞ'de İstanbul kültürü üzerine çalışmalarını sürdüren, aynı zamanda sanat yönetmeni olan Taşkın Savaş, kendi adıyla kurduğu müzik topluluğuyla geride unutulmaz eserler bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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