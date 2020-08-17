Son dakika gündem: MÜSİAD Başkanı Pehlivan: "Kentsel dönüşüm devam etmeli"
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Son dakika gündem: MÜSİAD Başkanı Pehlivan: "Kentsel dönüşüm devam etmeli"

Son dakika haberlerine göre DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, 17 Ağustos Marmara Depreminin yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "En önemlisi deprem gerçeğine karşı toplum olarak her zaman hazır olmamız gerektiğini asla unutmamalı ve kentsel dönüşümün devam etmesi için cesur adımlar atmayı hep...

Son dakika gündem: MÜSİAD Başkanı Pehlivan:
17.08.2020 11:57 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:19

DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, 17 Ağustos Marmara Depreminin yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "En önemlisi deprem gerçeğine karşı toplum olarak her zaman hazır olmamız gerektiğini asla unutmamalı ve kentsel dönüşümün devam etmesi için cesur adımlar atmayı hep birlikte sürdürmeliyiz" dedi.

Vefa Pehlivan mesajında kentsel dönüşümün çok önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'nin yakın tarihinin en büyük felaketi 17 Ağustos Marmara Depreminin üzerinden tam 21 yıl geçti. 17 Ağustos ve 12 Kasım gibi iki büyük depremi yaşamış Düzce'mizde enkaz yığınları altında verilen hayat mücadelesinin yanı sıra birbirimizle olan dayanışmayı, yardımseverliği, güç birliğini de unutmadık. Yaraları sarmak için birlik olduk. Kaybettiklerimizin acısını birlikte paylaştık. Hiç kimsenin birinin yakını, akrabası, dostu olmasına gerek yoktu. Kaybettiğimiz canlar hepimizin canı, sorunu hepimizin sorunu diyerek çok kısa sürede yeniden ayağa kalkmak için mücadele verdik. Bir ve beraber olduğumuz sürece her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimizin de yıldönümü sayılabilecek 17 Ağustos depreminden elbette çıkarmamız gereken dersler de bulunmaktadır. En önemlisi deprem gerçeğine karşı toplum olarak her zaman hazır olmamız gerektiğini asla unutmamalı ve kentsel dönüşümün devam etmesi için cesur adımlar atmayı hep birlikte sürdürmeliyiz.

Doğa kaynaklı bir olay olan depremin olmasını önlememiz mümkün değildir ancak, depremlerin birer afete dönüşmesini engellemek bizim elimizdedir. Bunun yolu bilimsel esaslar çerçevesinde etkili denetim ve kontrol mekanizmalarının benimsendiği bir yapıdan geçmektedir. Bizlere düşen görev ise depremi unutmamak ve unutturmamaktır. Yüce Allah'tan milletimize bir daha böyle acılar yaşatmamasını diliyor, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı dualarımızla anıyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

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