Son dakika gündem: MUŞ 'Yaylalardan ayrılırken pirinç tanesi bile bırakmayacağız' Son dakika habere göre 'Yaylalardan ayrılırken pirinç tanesi bile bırakmayacağız'İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Muş'un da aralarında olduğu 32 il valiliğine gönderilen 'Bölücü Terör Örgütü Kış Üslenmesi' konulu genelge doğrultusunda gerekli tedbirler alınmaya başlandı.

'Yaylalardan ayrılırken pirinç tanesi bile bırakmayacağız'

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Muş'un da aralarında olduğu 32 il valiliğine gönderilen 'Bölücü Terör Örgütü Kış Üslenmesi' konulu genelge doğrultusunda gerekli tedbirler alınmaya başlandı. İlkbahar ve yaz mevsimlerinde bitki popülasyonun yoğun olduğu Muş'un yüksek kesimlerine binlerce hayvanı ile gelen yaylacılar, genelgeye dikkat çekerek, "Yaylalardan ayrılırken terk ettiğimiz yerde bir tane pirinç tanesi bile bırakmayacağız" dedi.

İçişleri Bakanlığı, Muş, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Osmaniye, Ordu, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van valiliklerine, 'Bölücü Terör Örgütü Kış Üslenmesi' konulu genelge gönderdi. Genelgede, kış üslenmesi sürecine giren terör örgütünün, erzak temini için yurt içindeki mensupları ve uzantıları vasıtasıyla yüklü miktarda döviz bozdurabileceği uyarısında bulunuldu.

Bölücü terör örgütünün faaliyetlerine karşı istihbari çalışmalara ağırlık verilerek, bölücü terör örgütü mensupları ve uzantılarının erzak ile yaşam malzemesi temininin engelleneceği belirtilen genelgede, özellikle vatandaşların, yayladan dönüşlerinde artan yaşam malzemelerinin terör örgütü mensuplarınca alınabileceği düşünülerek, yaylada bırakmamaları konusunda uyarıldı.

Muş'ta konuya ilişkin olarak gerekli tedbirler alınmaya başlanırken, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde bitki popülasyonun yoğun ve serin olduğu kentin yüksek kesimlerine binlerce hayvanı ile gelen yaylacılar, genelgeyi dikkate aldı. Yaşam koşullarının belli olduğunu ve gerekli tüm harcamalarını küçük ölçekli yaptıklarını belirten yaylacılar, yaylalardan ayrılışları sırasında gerekli temizliklerini yaparak, geride bir pirinç tanesi bile bırakmayacaklarını belirtti.

'ERZAKLARIMIZI TOPLUYORUZ, BİR ŞEY BIRAKMIYORUZ'

Yayladan ayrılışları sırasında bütün erzakları toparlayıp, arkalarında tek bir şey bırakmadan ayrılacaklarını belirten yaylacılardan Maşallah Argun, "Mayıs ayının başında yaylalara çıkıyoruz. 5-6 ay buralarda kalıyoruz. Günümüz geldiğinde bütün erzaklarımızı toparlayıp, arkamızda tek bir şey bırakmıyoruz. Zaten sürekli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün kontrolü altındayız. Hayvanlarımız, ailemiz, çobanlarımız, çocuklarımız hepsi tespitlidir" diye konuştu.

'GÜNÜ GELİNCE TOPARLAYIP GİDERİZ'

İçişleri Bakanlığı'nın kış üslenmesi sürecine giren terör örgütünün, erzak temini için yurt içindeki mensupları ve uzantıları vasıtasıyla yüklü miktarda döviz bozdurabileceği uyarısında bulunarak, valiliklere gönderdiği genelgeyi dikkate aldıklarını belirten Argun, bu duruma hassasiyet göstereceklerini belirterek, "Vallahi paramız, pulumuz, altınımız, dövizimiz yok. Bir, iki hayvanımızı satarak, günü birlik ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Burada aileler kalabalıktır. Un, şeker ve çay alırız. Günü gelince eşyamızı toparlayıp gideriz. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği talimatları uyguluyoruz. Devletimizden memnunuz. Allah devletimizi var eylesin. Artık eski sıkıntılar kalmamıştır" dedi.

'TEMİZLİYORUZ'

Yaylalardan ayrıldıkları zaman bütün temizliklerini yapıp, arkalarında hiçbir şey bırakmadıklarını anlatan yaylacılardan Sami Ataman ise "Yaylalara gelirken burada 6 ay kalıyoruz. 6 ay sonrasında memleketlerimize döneriz. Buralarda hayvancılıkla uğraşıyoruz. Dolarımız, markımız, euromuz yok. Bizler yayladan ayrılırken, arkamızda herhangi bir şey bırakmıyoruz. Temizliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA