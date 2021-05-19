Son dakika gündem: Muş'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Gelen son dakika haberlerine göre Muş'un Korkut ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.
Muş'un Korkut ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.
Korkut'un Oğulbalı köyü mevkisinde sürücülerinin henüz kimlikleri belirlenemeyen otomobil ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı.
Kazada Mehmet Sıddık Aslan hayatını kaybetti, Veysel Aslan, Fehmi Yavuz, Ümit ve Fuat Kaya ağır yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin