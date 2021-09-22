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Son dakika gündem: Muş'ta HDP önünde eylem yapan aile sayısı 10'a yükseldi

Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Muş'ta HDP önünde eylem yapan aile sayısı 10'a yükseldi

Son dakika haber: MUŞ'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirterek HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 10'a çıktı.

MUŞ (DHA) - MUŞ'ta çocuklarının terör örgütü Pkk tarafından dağa kaçırıldığını belirterek HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 10'a çıktı.

Muş'ta HDP önünde 7 Nisan'da Özcan ve Teker ailelerinin başlattığı evlat nöbetine bugün bir aile daha katıldı. Böylece oturma eylemine katılan aile sayısı 10'a yükseldi. Evlatlarına kavuşma umuduyla nöbete katılan Koçhan ailesi, oğullarının 7 yıl önce Bursa'ya çalışmaya gittiğini fakat terör örgütü üyeleri tarafından kandırılarak dağa çıkarıldığını söyledi. 2014 yılından beri oğulları Ersin'den uzak olduklarını belirten Ayten ve Alaattin Koçhan çifti, evlatlarına 'teslim ol' çağrısı yaptı.

'KUZUM DÖN GEL'

Oğlunun 7 yıl önce örgüt tarafından kandırılıp Bursa'dan Diyarbakır'a gönderildiğini ve ikna edilerek dağa çıkarıldığını anlatan anne Koçhan, şunları söyledi:

"Oğlum 7 sene önce Diyarbakır'da onlara üye olup gitti. Kuzum geri dön. Yavrum sağ isen, beni duyuyorsan dön gel. Hükümetimiz senin arkanda, polislerimiz senin arkanda, size bir şey yapmıyorlar. Teröristler sizi kandırıyor, yolunuz yol değil. Yavrum dön gel, kuzum dön gel. Bütün anneler ağladı. Lanet olsun HDP'ye, lanet olsun PKK'ya daha ne diyeyim. Yavrum dönün, size hiçbir şekilde ceza falan yok."


Son dakika gündem: Muş'ta HDP önünde eylem yapan aile sayısı 10'a yükseldi

Son dakika gündem: Muş'ta HDP önünde eylem yapan aile sayısı 10'a yükseldi

Son dakika gündem: Muş'ta HDP önünde eylem yapan aile sayısı 10'a yükseldi

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