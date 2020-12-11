Son dakika gündem: Muş'ta 112 Acil Çağrı Merkezinden kablo çalan 2 çocuk tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Muş'ta 112 Acil Çağrı Merkezinden kablo çalan 2 çocuk tutuklandı

11.12.2020 17:47 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:51
Son dakika gündem: Muş'ta 112 Acil Çağrı Merkezinden kablo çalan 2 çocuk tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Muş'ta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünden kablo çalan 2 çocuk tutuklandı.

Muş'ta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünden kablo çalan 2 çocuk tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Aralık'ta il merkezindeki 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünden 90 metre telekom kablosu çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgede araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 14 ve 17 yaşlarındaki iki çocuğu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen çocuklar tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

İlgili Haberler

Vali Makas, polis uygulama noktaları ve 112 Çağrı Merkezini ziyaret etti
Vali Makas, polis uygulama noktaları ve 112 Çağrı Merkezini ziyaret etti
Tokat'ta 112 çağrı merkezi hizmete girdi
Tokat'ta 112 çağrı merkezi hizmete girdi
Türkiye'de kurdukları çağrı merkezi ile Almanları dolandıran çete üyesi 26 kişi tutuklandı (2)
Türkiye'de kurdukları çağrı merkezi ile Almanları dolandıran çete üyesi 26 kişi tutuklandı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Demet Özdemir Haluk Bilginer
Spor Neymar Sörloth Erol Bulut Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İlaç Edirne Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Muş'ta 112 Acil Çağrı Merkezinden kablo çalan 2 çocuk tutuklandı - Muş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 17:51:48. #1.15#
title