Son dakika gündem: Muş Emniyet Müdürlüğünden PÖH timinin karlı dağlarda nefes kesen klibi - Haberler
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Son dakika gündem: Muş Emniyet Müdürlüğünden PÖH timinin karlı dağlarda nefes kesen klibi

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Muş Emniyet Müdürlüğü, Polis Özel Harekat timinin karlı dağlarda nefes kesen operasyon klibini paylaştı.

MUŞ (AA) - Muş Emniyet Müdürlüğü, Polis Özel Harekat timinin karlı dağlarda nefes kesen operasyon klibini paylaştı. Klipte PÖH timinin arazide arama tarama faaliyeti yer alıyor. Muş Emniyet Müdürlüğünün hazırladığı klip, Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Son dakika gündem: Muş Emniyet Müdürlüğünden PÖH timinin karlı dağlarda nefes kesen klibi

Son dakika gündem: Muş Emniyet Müdürlüğünden PÖH timinin karlı dağlarda nefes kesen klibi

Son dakika gündem: Muş Emniyet Müdürlüğünden PÖH timinin karlı dağlarda nefes kesen klibi

AA - Son Dakika Haberleri

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