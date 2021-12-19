Son dakika gündem: Muş Emniyet Müdürlüğünden PÖH timinin karlı dağlarda nefes kesen klibi
Son dakika haber: Muş Emniyet Müdürlüğü, Polis Özel Harekat timinin karlı dağlarda nefes kesen operasyon klibini paylaştı.
MUŞ (AA) - Muş Emniyet Müdürlüğü, Polis Özel Harekat timinin karlı dağlarda nefes kesen operasyon klibini paylaştı. Klipte PÖH timinin arazide arama tarama faaliyeti yer alıyor. Muş Emniyet Müdürlüğünün hazırladığı klip, Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.