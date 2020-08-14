Son dakika gündem: MUĞLA-Vahşice öldürülen Pınar'ın babası Ceren'den sonra Nazlı B.'nin de ifadesi alınsın Son dakika haberi: Vahşice öldürülen Pınar'ın babası: "Ceren'den sonra Nazlı B.'nin de ifadesi alınsın'MUĞLA'da bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32) tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) en son görüldüğünü kişinin Pınar T. değil meyhane işletmecisi Nazlı B., olduğu ileri sürüldü.

Vahşice öldürülen Pınar'ın babası: "Ceren'den sonra Nazlı B.'nin de ifadesi alınsın'

MUĞLA'da bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32) tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) en son görüldüğünü kişinin Pınar T. değil meyhane işletmecisi Nazlı B., olduğu ileri sürüldü. Öldürülen Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, bir AVM'deki restoranın güvenlik kamerası görüntülerindeki kızıyla in son görünen kişinin Ceren T. değil Nazı B. olduğunu ileri sürüp, ifadesinin alınması için avukatı aracılığıyla savcılığa başvurduğunu söyledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Cemal Metin Avcı ifadesinde, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti.

Gültekin'in gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yakılıp, üzerine beton dökülmüş cesedine ulaşıldı. Genç kız, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, şüpheli Cemal Metin Avcı, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Tüyler ürperten cinayetle ilgili soruşturma sürerken, öldürülen Pınar Gültekin ile en son görünen kişinin Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka mahallesinde meyhane işleten Nazlı B., olduğu ileri sürüldü. Öldürülen Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla Nazlı B.'nin ifadesinin alınmasını talep etti.

Halen kızının acısını yaşayan Sıddık Gültekin DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Polis merkezinde ifadesi alınan kız ile bir AVM'deki restoranda kızım Pınar ile görülen kişi 'Ceren T.' değil. Zaten bu görüntülerden de anlaşılıyor. Ceren T.'nin ifadesinde, kızımla en son görüşen kişinin Nazlı B. olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde, Pınar alışveriş merkezinde yemek yiyor. Nazlı B. yanına geliyor. Elini kızımın omzuna koyup, tehdit eder gibi konuşuyor. ve bu görüntülerden sonra kızımdan haber alınamıyor. Bu işin peşini bırakmayağım. Ceren T.'den sonra Nazlı B.'nin de ifadelerinin alınması için avukatımız ile talebimizi Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilettik" dedi. Gültekin, Nazlı B.'nin ifadesine başvurulmak üzere polis tarafından arandığını kaydetti.

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Aykut KURT/ MUĞLA, (DHA)

Kaynak: DHA