Son dakika gündem: Muğla'da yürüyüş yaparken kaybolan 2 kişi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Muğla'da yürüyüş yaparken kaybolan 2 kişi bulundu

24.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:20
Son dakika gündem: Muğla'da yürüyüş yaparken kaybolan 2 kişi bulundu

Son dakika haber: Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yürüyüş için çıktıkları ormanlık bölgede kaybolan 2 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yürüyüş için çıktıkları ormanlık bölgede kaybolan 2 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.

Tarihi Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkan S.C. ve A.Y, Karaağaç Mahallesi Cennet Koyu mevkisindeki ormanlık alanda kaybolunca yardım talebinde bulundu.

Bölgeye Ölüdeniz'de konuşlu JAK ekibi sevk edildi.

Telefonla sağlanan irtibatına adından bulunan S.C. ve A.Y, ilçeye getirildi.

???????İki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Ziya Selçuk Enis Berberoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Jason Statham
Spor Mesut Özil Caner Erkin Bülent Uygun Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Muğla'da yürüyüş yaparken kaybolan 2 kişi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 12:21:28. #1.15#
title