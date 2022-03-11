Son dakika gündem: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA - Ömer Kundakçı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika haberi: Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'da uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen A.A, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan A.A'nın üzerinde ve gösterdiği adreste bir miktar satışa hazır metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Ömer Kundakçı - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Hisarcık, Köyceğiz, Muğla, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title