Son dakika gündem: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Son dakika haber... Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda gözaltına alınan A.P'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, zanlıya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası da uygulandığı öğrenildi.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır