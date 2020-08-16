Son dakika gündem: Muğla'da uyuşturucu operasyonu Son dakika haberi: Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçeye uyuşturucu madde getirilerek satış yapılacağı bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından M.B ve A.K isimli şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında yaptıkları aramada, 3 parça halinde satışa hazır bir miktar eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA