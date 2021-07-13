Son dakika gündem: Muğla'da 'tefeci' operasyonu: 6 gözaltı
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Son dakika gündem: Muğla'da 'tefeci' operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika gündem: Muğla'da 'tefeci' operasyonu: 6 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre MUĞLA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yüksek faizle para verdikleri kişileri borçlandıran çetenin 6 üyesi gözaltına alındı.

MUĞLA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yüksek faizle para verdikleri kişileri borçlandıran çetenin 6 üyesi gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı. Yüksek faizle para verdikleri kişileri dolandırdıkları öne sürülen çete belirlendi. Bodrum, Milas ve Fethiye ilçelerinde tespit edilen adreslerde H.Ç., K.Ç., D.Ç., Y.K., P.A. ile F.B., gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde ise 56 alım-satım sözleşmesi, 2 av tüfeği, 2 senet, 3 araç satış sözleşmesi 2 tapu, bir miktar çek ve evrak ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 


Son dakika gündem: Muğla'da 'tefeci' operasyonu: 6 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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