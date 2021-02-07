Son dakika gündem: Muğla'da Suriyeli kadını öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
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Son dakika gündem: Muğla'da Suriyeli kadını öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

07.02.2021 11:29 | Son Güncelleme: 07.02.2021 11:32
Son dakika gündem: Muğla'da Suriyeli kadını öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Ortaca ilçesinde Suriyeli bir kadının, evinde elleri kelepçeli boğazı kesilmiş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Suriyeli bir kadının, evinde elleri kelepçeli boğazı kesilmiş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Karaburun Mahallesi'nde yalnız yaşayan Türkiyye El Mohammed'i (50) öldürüp iki cep telefonu, para ve ziynet eşyalarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu biri kadın 3 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" ve "yağma" suçlarından tutuklandı.

Olay

Türkiyye El Mohammed 31 Ocak'ta evinde ölü bulunmuş, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı geniş çaplı araştırmada olayla ilgili Suriye uyruklu şüphelilerden Ö.E.A. yurt dışına kaçmak için gittiği Antalya'da, A.M. ile M.M. de Ortaca'da yakalanmıştı.

Üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada kadına ait iki cep telefonu, para ve ziynet eşyaları ele geçirilen şüpheliler tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

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