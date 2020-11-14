Son dakika gündem: Muğla'da sazlık alanda yangın
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Son dakika gündem: Muğla'da sazlık alanda yangın

14.11.2020 22:26 | Son Güncelleme: 14.11.2020 22:30
Son dakika gündem: Muğla'da sazlık alanda yangın

Son dakika gündem haberine göre MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, sazlık alanda 3 noktada yangın çıktı.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, sazlık alanda 3 noktada yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, akşam saatlerinde Delta Plajı yanı, Hamitköy deniz kenarında sazlık alanda 3 noktada çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında alev ve dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çok sayıda arazözle sevk edildi. Ekiplerin, bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aykut KURT

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