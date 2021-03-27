Son dakika gündem: Muğla'da resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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Son dakika gündem: Muğla'da resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Muğla'da resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Milas ilçesinde, resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 4 zanlı tutuklandı.

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Muğla'nın Milas ilçesinde, resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 4 zanlı tutuklandı.

Otomobillerin şasi ve motor numaralarının değiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçen Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baharlı Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, resmi belgede sahtecilik yaptığı öne sürülen polis memuru M.Ö. ile G.Ö, K.Ö. ve E.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramada, araç ruhsatları ve motor numaraları ele geçirildi. Plakaları sökülmüş, motor ve şasi numaralarıyla oynandığı tespit edilen 20 araca el konuldu.

Polis memurunun kullandığı otomobilin plakasının da orijinal olmadığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

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