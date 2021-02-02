Son dakika gündem: Muğla'da foseptik çukuruna düşen çocuk öldü
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Son dakika gündem: Muğla'da foseptik çukuruna düşen çocuk öldü

02.02.2021 20:29 | Son Güncelleme: 02.02.2021 20:32
Son dakika gündem: Muğla'da foseptik çukuruna düşen çocuk öldü

Son dakika haberler... Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir evin bahçesindeki lağım sularının biriktiği çukura düşen Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir evin bahçesindeki lağım sularının biriktiği çukura düşen Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Yatağan'da yaşayan Alhammud ailesi, Akyol Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyarete gitti. Bahçede ev sahibinin çocukları ile oynayan 2,5 yaşındaki Ahmet Alhammud, üzeri ince sunta ile kaplı foseptik çukuruna düştü.

Kendi imkanlarıyla çocuğu kurtaramayan aile 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplere halat yardımıyla indiği çukurdan çocuğu çıkardı. Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yatağan Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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