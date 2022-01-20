Son Dakika | Evde çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
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Son Dakika | Evde çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki katlı evin ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki katlı evin ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Babataşı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, Ergün D'nin ikamet ettiği evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evde bulunan aile, alevleri kendi imkanlarıyla söndüremeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hızla yayılan ve evin çatısını saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Son Dakika | Evde çıkan yangın hasara neden oldu

Son Dakika | Evde çıkan yangın hasara neden oldu

Son Dakika | Evde çıkan yangın hasara neden oldu

Son Dakika | Evde çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

Fethiye, İtfaiye, Yangın, Muğla, Güncel, Haber

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