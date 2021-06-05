Son dakika haber: Çıkan arazi, anız ve konteyner yangınları söndürüldü
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Son dakika haber: Çıkan arazi, anız ve konteyner yangınları söndürüldü

Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ve Seydikemer ilçelerinde arazi, anız ve konteynerde çıkan yangınlar söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ve Seydikemer ilçelerinde arazi, anız ve konteynerde çıkan yangınlar söndürüldü.

Bodrum'un Akyarlar Mahallesi Bağla mevkisinde, bir sitenin yakınındaki arazide yangın çıktı. Bölgedeki bir konteynere de sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında, işçilerin kullandığı konteyner ile yaklaşık yarım hektarlık otluk alan zarar gördü.

Seydikemer'in Hacıosmanlar Mahallesi Gölcük mevkisindeki anız yangını da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında 9 küçükbaş hayvan ve 10 tavuk telef oldu, ekin anızı, saman balyaları ile çeşitli meyve ağaçları zarar gördü.

Son dakika haber: Çıkan arazi, anız ve konteyner yangınları söndürüldü
Son dakika haber: Çıkan arazi, anız ve konteyner yangınları söndürüldü
Son dakika haber: Çıkan arazi, anız ve konteyner yangınları söndürüldü
Son dakika haber: Çıkan arazi, anız ve konteyner yangınları söndürüldü
Son dakika haber: Çıkan arazi, anız ve konteyner yangınları söndürüldü
Son dakika haber: Çıkan arazi, anız ve konteyner yangınları söndürüldü
Son dakika haber: Çıkan arazi, anız ve konteyner yangınları söndürüldü
Son dakika haber: Çıkan arazi, anız ve konteyner yangınları söndürüldü
Son dakika haber: Çıkan arazi, anız ve konteyner yangınları söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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