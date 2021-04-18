Son dakika gündem: Muğla'da, 5'er dakika arayla ormanlık iki alanda yangın (3)
Son dakika haberlerine göre BAKAN PAKDEMİRLİ: YANGIN KONTROL ALTINDATarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Menteşe ilçesi Çamoluk mevkisinde çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
BAKAN PAKDEMİRLİ: YANGIN KONTROL ALTINDA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Menteşe ilçesi Çamoluk mevkisinde çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "Muğla Menteşe Yılanlı Çamoluk mevkisinde çıkan orman yangını Orman Genel Müdürlüğümüz ekiplerinin çalışmaları neticesinde kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmalarına başlanmıştır" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı