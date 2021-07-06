Son dakika gündem: Müge astsubayın kazada kopan kolu, ameliyatla yerine dikildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Müge astsubayın kazada kopan kolu, ameliyatla yerine dikildi

Son dakika gündem: Müge astsubayın kazada kopan kolu, ameliyatla yerine dikildi
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Elazığ karayolunda, nişanlısı Fatih Yılmaz'ın (37) öldüğü motosiklet kazasında yaralanan Jandarma Astsubay Müge Satak'ın (36) kopan kolunun 7 saatlik ameliyatla yerine dikildiği belirtildi.

Elazığ karayolunda, nişanlısı Fatih Yılmaz'ın (37) öldüğü motosiklet kazasında yaralanan Jandarma Astsubay Müge Satak'ın (36) kopan kolunun 7 saatlik ameliyatla yerine dikildiği belirtildi.

Kaza, pazar günü Tunceli- Elazığ karayolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Fatih Yılmaz (37) yönetimindeki 23 FY 002 plakalı motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada 20 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Yılmaz ile Elazığ Cezaevin'de görevli nişanlısı Jandarma Astsubay Müge Satak (36) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Fatih Yılmaz, askeri helikopterle, kazada kolu kopan Müge Satak ise ambulansla Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Fatih Yılmaz, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Fatih Yılmaz'ın cenazesi Elazığ'da defnedildi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, 7 saat süren ameliyatla Müge Satak'ın kolan kolunun yerine dikildiğini söyledi. Satak'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Prof. Dr. Kaygusuz, şunları söyledi:

"Hastamız pazar günü 20.30 civarında acil servisimize getirildi. Tunceli-Elazığ karayolunda motosiklet kazası geçirmiş. Acil servisimize getirilir getirilmez hemen ameliyata alındı. Hastamızın sağ kolunda dirsek altı tamamen kopmuştu. Sol kolda da damarlarda tıkanıklığa bağlı soğumalar, kolun hareket etmemesi problemlerini yaşıyordu. Aynı zamanda sol tarafta 6-7 kaburgasında kırık olduğunu tespit ettik ve hemen kalp damar cerrahisi artı plastik cerrahi ekibimizle birlikte ameliyata aldık. 7 saat süren bir ameliyatla sağ kol dirsek altından kopan yerden tekrar reimplantasyon edildi. Sabah bir damarının çalışmadığı tespit edilince tekrar 2 saat süren ikinci bir ameliyata alındı. Hastamızın ameliyatları son derece başarılı. Damarlar aktif bir şekilde çalışıyor. Kot kırıklarına müdahale edilmedi, takip ediliyor. Hastamız şu anda yoğun bakımda ancak bilinci açık, hayati tehlikesi çok fazla yok. Birkaç gün içerisinde servise alabileceğiz."


Son dakika gündem: Müge astsubayın kazada kopan kolu, ameliyatla yerine dikildi
Son dakika gündem: Müge astsubayın kazada kopan kolu, ameliyatla yerine dikildi
Son dakika gündem: Müge astsubayın kazada kopan kolu, ameliyatla yerine dikildi
Son dakika gündem: Müge astsubayın kazada kopan kolu, ameliyatla yerine dikildi
Son dakika gündem: Müge astsubayın kazada kopan kolu, ameliyatla yerine dikildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Sezen Aksu Selin Şekerci Burak Özçivit İbrahim Selim
Spor Diego Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Müge astsubayın kazada kopan kolu, ameliyatla yerine dikildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 15:18:28. #1.15#

title