Son dakika gündem: MSB: Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
21.01.2021 10:13 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:16
Son dakika haber: MSB: Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş