Son dakika gündem: MSB: Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
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Son dakika gündem: MSB: Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

21.01.2021 10:13 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:16
Son dakika gündem: MSB: Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haber: MSB: Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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