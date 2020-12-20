Son dakika gündem: MSB: "Son bir ayda 75 terörist etkisiz hale getirildi"

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, son bir ayda yurt içinde ve dışında icra edilen operasyonlarda 75 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, son bir ayda yurt içinde ve dışında icra edilen operasyonlarda 75 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, son bir ayda yurt içinde ve dışında icra edilen terörle mücadele operasyonlarında 75 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, hudut güvenliği kapsamında dönem içerisinde, yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 7 bin 233 şahsın yakalandığı, 34 bin 898 şahsın hududu geçemeden engellendiği, bu şahıslar arasında 17'si FETÖ olmak üzere toplam 34 terör örgütü mensubunun yakalandığı belirtildi. Ayrıca, Suriye harekat alanlarında son bir ay içerisinde 29 DEAŞ mensubu olmak üzere 177 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

FETÖ ile mücadelenin de kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, 15 Temmuz 2016'dan itibaren 20 bin 699 personelin ihraç edildiği, 3 bin 539 personel hakkında ise idari sürecin devam ettiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı