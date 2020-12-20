Son dakika gündem: MSB: "Son bir ayda 75 terörist etkisiz hale getirildi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: MSB: "Son bir ayda 75 terörist etkisiz hale getirildi"

20.12.2020 11:32 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:37
Son dakika gündem: MSB:

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, son bir ayda yurt içinde ve dışında icra edilen operasyonlarda 75 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, son bir ayda yurt içinde ve dışında icra edilen operasyonlarda 75 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, son bir ayda yurt içinde ve dışında icra edilen terörle mücadele operasyonlarında 75 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, hudut güvenliği kapsamında dönem içerisinde, yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 7 bin 233 şahsın yakalandığı, 34 bin 898 şahsın hududu geçemeden engellendiği, bu şahıslar arasında 17'si FETÖ olmak üzere toplam 34 terör örgütü mensubunun yakalandığı belirtildi. Ayrıca, Suriye harekat alanlarında son bir ay içerisinde 29 DEAŞ mensubu olmak üzere 177 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

FETÖ ile mücadelenin de kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, 15 Temmuz 2016'dan itibaren 20 bin 699 personelin ihraç edildiği, 3 bin 539 personel hakkında ise idari sürecin devam ettiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise İrem Derici Merve Dizdar Defne Samyeli
Spor Vitor Hugo Erol Bulut Okan Buruk Pierre Webo Malcolm Thomas
Tüm Haberler Adana Gaziantep Galatasaray Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: MSB: "Son bir ayda 75 terörist etkisiz hale getirildi" | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 11:55:38. #1.14#
title