Son dakika gündem: MSB: "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"
Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Irak'ın kuzeyi Haftanin'de ve Zap'ta tespit edilen toplam 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
12.08.2020 21:03 | Son Güncelleme: 12.08.2020 21:07
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Irak'ın kuzeyi Haftanin'de ve Zap'ta tespit edilen toplam 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, Irak kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Zap'ta belirlenen 1 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sırasında siviller ve sivil yerleşim yerleri hedef alınmamaktadır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
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Kaynak: İHA