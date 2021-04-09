Son dakika haber... MSB: İzmir'de eğitim uçuşu sırasında denize düşen KT-1 tipi uçakta bulunan 2 pilot kurtarıldı
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Son dakika haber... MSB: İzmir'de eğitim uçuşu sırasında denize düşen KT-1 tipi uçakta bulunan 2 pilot kurtarıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... MSB: İzmir'de eğitim uçuşu sırasında denize düşen KT-1 tipi uçakta bulunan 2 pilot kurtarıldı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de KT-1 tipi uçağın eğitim uçuşu sırasında Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradığını ve iki pilotun kurtarıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de KT-1 tipi uçağın eğitim uçuşu sırasında Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradığını ve iki pilotun kurtarıldığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışmasıyla 2 pilotumuz sağ kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren Hava Kuvvetlerinden bir arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetlerinden bir arama kurtarma helikopteri ve bir İHA ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 3 sahil güvenlik botu ve bir arama kurtarma uçağının görevlendirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kazada sağ kurtarılan 2 pilotumuzun durumu iyidir ve hastanede tedavilerine başlanmıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Bölgede arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Balıkçılarımıza ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Elde edilen ilk bilgilere göre Foça'da denize düşen KT-1 uçağımızın motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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