Son dakika gündem: MSB: "İdlib'deki 26'ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında patlama meydana geldi, konvoydaki bir... Bir son dakika haberine göre MSB: "İdlib'deki 26'ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında patlama meydana geldi, konvoydaki bir araç hafif hasar gördü.

MSB: "İdlib'deki 26'ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında patlama meydana geldi, konvoydaki bir araç hafif hasar gördü. Bölge ateş altına alındı." Kaynak: AA