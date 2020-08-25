Son dakika gündem: MSB: "İdlib'deki 26'ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında patlama meydana geldi, konvoydaki bir...
Bir son dakika haberine göre MSB: "İdlib'deki 26'ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında patlama meydana geldi, konvoydaki bir araç hafif hasar gördü.
25.08.2020 12:47 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:47
MSB: "İdlib'deki 26'ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında patlama meydana geldi, konvoydaki bir araç hafif hasar gördü. Bölge ateş altına alındı."
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Kaynak: AA