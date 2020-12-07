Son dakika gündem: MSB: El-Bab'ta tespit edilen 1 tonluk bomba imha edildi
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Son dakika gündem: MSB: El-Bab'ta tespit edilen 1 tonluk bomba imha edildi

07.12.2020 17:59 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:02
Son dakika gündem: MSB: El-Bab'ta tespit edilen 1 tonluk bomba imha edildi

Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), El-Bab'ta yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasının kontrollü şekilde imha edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), El-Bab'ta yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasının kontrollü şekilde imha edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait EOD timimiz, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasını kontrollü bir şekilde yerinden çıkararak imha etti." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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