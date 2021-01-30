Son dakika gündem: MSB: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
30.01.2021 10:53 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:56
Son dakika gelişmesine göre MSB: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan