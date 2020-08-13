Son dakika gündem: Motosiklet kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika gündem haberi... Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet kazasının görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.
13.08.2020 16:08 | Son Güncelleme: 13.08.2020 17:09
Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet kazasının görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Bülent Kaya'nın (37) kullandığı plakası henüz öğrenilemelen motosiklet, Hükümet Caddesi'nde kaldırıma çarparak savruldu.
Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinden Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Kaynak: AA