Son dakika gündem: MOTOSİKLET ÇALAN ŞÜPHELİ KAZA YAPINCA HAVAYA ATEŞ AÇIP KAÇTI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: MOTOSİKLET ÇALAN ŞÜPHELİ KAZA YAPINCA HAVAYA ATEŞ AÇIP KAÇTI

Son dakika gündem haberi... Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAFatih'te gece saatlerinde trafik polisi şüphe üzerine motosikletli bir kişiye DUR ihtarında bulundu.

Son dakika gündem: MOTOSİKLET ÇALAN ŞÜPHELİ KAZA YAPINCA HAVAYA ATEŞ AÇIP KAÇTI
06.09.2020 01:54 | Son Güncelleme: 06.09.2020 01:58

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/  İSTANBUL DHA

Fatih'te gece saatlerinde trafik polisi şüphe üzerine motosikletli bir kişiye DUR ihtarında bulundu. Polisin ikazına aldırış etmeyen şüpheli motosikleti ile ters yönde kaçtı. Polis ekiplerinin kovaladığı şüpheli kaldırıma çıkarak kaza yaptı. Olay yerinde motosikleti bırakarak yaya kaçan şüpheli ara sokaklarda polislerin geldiğini görünce etrafa ateş açarak kayıplara karıştı. 

Olay Fatih, Adnan Menderes Vatan Bulvarı Caddesi'nde gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Metro Durağı yakınlarında motorlu trafik polisi şüphelendikleri bir motosikleti kullanan kişiye DUR ihtarında bulundu. Polisin ikazına aldırış etmeyen motosikletli durmayarak kaçtı. Vatan Caddesi'nin ters istikametinde bir süre polisten kaçan şüpheli dengesini kaybederek yeşillik alanda motosikleti ile kaza yaptı. Motosikletten düşen şüpheli yaya olarak yolun karşısına geçti. 

HAVAYA ATEŞ AÇARAK KAÇTI

Trafik polisleri telsizden şüphelinin kaçtığı yönü anons ederek destek istedi. Yolun karşısına geçen şüpheli ara sokakta polisleri görünce etrafa ateş açarak kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri şüphelinin motosikleti bıraktığı yeşillik alanda detaylı olay yeri çalışması yaptı. Çevredeki iş yerlerinin de güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelinin eşkalini belirledi. Ayrıca polis ekipleri şüphelinin kullandığı motosikletin de çalıntı olduğunu tespit etti. 

TERS YÖNDEN GELDİ KAZA YAPTI

Olayın yaşandığı yerde bulunan Zeynep Çelik isimli bir kişi "Şuradan ters yönden geldi zaten. Demirlere vurdu, takla attı ağaca başını vurdu yaya olarak kaçtı gitti ondan sonra. Burada iki ekip vardı, onlar da takip etti kaçan kişiyi. Muhtemelen çalıntıydı motosiklet zaten" dedi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Meral Akşener Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hadise Deniz Akkaya Tayanç Ayaydın
Spor Jose Sosa Şenol Güneş Metin Oktay Lionel Messi Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kaza Göztepe Sakarya Otomobil
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: MOTOSİKLET ÇALAN ŞÜPHELİ KAZA YAPINCA HAVAYA ATEŞ AÇIP KAÇTI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 01:59:13. #1.15#
title