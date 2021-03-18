Son dakika gündem: Moskova Hükümet Bakanı Cheremin'den Soyer'e ziyaret
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Son dakika gündem: Moskova Hükümet Bakanı Cheremin'den Soyer'e ziyaret

18.03.2021 13:46 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:59
Son dakika gündem: Moskova Hükümet Bakanı Cheremin'den Soyer'e ziyaret

Son dakika haberler... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Moskova Hükümet Bakanı Sergey Cheremin'i ağırladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Moskova Hükümet Bakanı Sergey Cheremin'i ağırladı. Görüşmede iki kent arasında ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

Moskova Hükümet Bakanı ve Moskova Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Sergey Cheremin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. İzmir'e ilk kez geldiğini ve ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Cheremin, Başkan Soyer'i 1-4 Temmuz tarihleri arasında yapılacak Moskova Kent Forumu'na davet etti. Cheremin, "Buraya dünyanın birçok kentinden belediye başkanları da katılacak. Sizin deneyimlerinizi ve fikirlerinizi forumda paylaşmanızı istiyoruz. Forum online ve offline şekilde gerçekleşecek. Birçok ülkeden temsilciler katılacak" dedi.

Moskova Ofisi'nin Temmuz'da açılması planlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Moskova Kent Forumu'nun insanlık adına çok faydalı olduğunu ve foruma katılmaktan memnuniyet duyacağını belirtti. Başkan Soyer, ayrıca kurmayı planladıkları Moskova Ofisi'nin 1-4 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Moskova Kent Forumu ile eş zamanlı açılmasını istediklerini söyleyerek şunları söyledi: "Moskova ile İzmir arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi önemli. Gençlere yönelik olarak düzenlenecek aynı zamanda matematik, fizik ve bilişim alanlarını kapsayan Olimpiyat Oyunları'nı da çok önemsiyoruz. Olimpiyatlara İzmir'den de öğrenci göndermeyi hedefliyoruz. Yine İzmir'den ürünlerin Moskova'da, Moskova'dan ürünlerin İzmir'de satılabileceği bir alan da yaratılmalı. Bu sayede kültürleri tanımaya olanak sağlayacağız"

Başkan Soyer, Bakan Cheremin'i İZFAŞ tarafından İzmir'de düzenlenecek Russian Expo 2021 ile 9-11 Eylül 2021'deki Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kültür Zirvesi'ne davet etti.

Görüşmenin önemli başlıklarından biri de pandemi

Rusya olarak 50'den fazla ülkeye aşı gönderdiklerinden ve yaza kadar Rusya nüfusunun yüzde 80'ini aşılama hedeflerinden söz eden Bakan Cheremin ise "Ekonomik açıdan pandemiden önceki sürece döndük neredeyse. Müzeler, restoranlar ve marketler açık. 85 yaş ve üzerine kalabalık ortamlarda durmamaları yönünde önerilerde bulunuyoruz. Doktorlara ve öğretmenlere öncelik vererek aşılama yapılacak" diye konuştu.

Bakan Cheremin Moskova ile İzmir'in iyi ilişkiler kuracağını umduğunu da sözlerine ekledi. - İZMİR

Son dakika gündem: Moskova Hükümet Bakanı Cheremin'den Soyer'e ziyaret
Son dakika gündem: Moskova Hükümet Bakanı Cheremin'den Soyer'e ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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