MİT'ten Gara'da operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla eylem hazırlığındaki PKK/KCK mensubu 2 teröristi etkisiz hale getirdi.
MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla eylem hazırlığındaki PKK/KCK mensubu 2 teröristi etkisiz hale getirdi.
MİT, örgütün Pençe-Şimşek operasyonuna katılan güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olduğu istihbaratını aldı. Sahadaki ajanlardan Metina'ya geçmek için plan yapan 2 teröristin yerini öğrenen MİT, Gara'da gerçekleştirdiği operasyonla 2 teröristi etkisiz hale getirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı