Son dakika gündem: MİT operasyonunda 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonda, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.
MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonda, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu, MİT'in gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı