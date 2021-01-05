Son dakika gündem: Mısır Dışişleri Bakanlığı, bugünkü Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde varılan iş birliği anlaşmasına Kahire'nin de imza koyduğunu duyurdu
05.01.2021 18:23 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:26
Son dakika gündem haberi... Mısır Dışişleri Bakanlığı, bugünkü Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde varılan iş birliği anlaşmasına Kahire'nin de imza koyduğunu duyurdu.
Mısır Dışişleri Bakanlığı, bugünkü Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde varılan iş birliği anlaşmasına Kahire'nin de imza koyduğunu duyurdu
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık