Son dakika gündem: Mısır Dışişleri Bakanlığı, bugünkü Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde varılan iş birliği anlaşmasına Kahire'nin de imza koyduğunu duyurdu
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Son dakika gündem: Mısır Dışişleri Bakanlığı, bugünkü Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde varılan iş birliği anlaşmasına Kahire'nin de imza koyduğunu duyurdu

05.01.2021 18:23 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:26
Son dakika gündem: Mısır Dışişleri Bakanlığı, bugünkü Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde varılan iş birliği anlaşmasına Kahire'nin de imza koyduğunu duyurdu

Son dakika gündem haberi... Mısır Dışişleri Bakanlığı, bugünkü Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde varılan iş birliği anlaşmasına Kahire'nin de imza koyduğunu duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, bugünkü Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde varılan iş birliği anlaşmasına Kahire'nin de imza koyduğunu duyurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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