Son dakika gündem: Mısır Dışişleri Bakanı, ülkesinin Kudüs'te yaşananlara son vermek için çaba sarf ettiğini söyledi

Son dakika haber... Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ülkesinin Kudüs'te yaşananlara son vermek için çaba sarf ettiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ülkesinin Kudüs'te yaşananlara son vermek için çaba sarf ettiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Şukri, Mısır'ın Ramallah'taki diplomatik misyon şefi Tarık Tayil'i kabul etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Mısır'ın bu yaşananlara son vermek için çaba sarf etmeyi sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Samih Şukri'nin BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Tor Wennesland'ın İsrail tarafıyla gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında Mısırlı Bakan'a bilgi verdiği aktarılan açıklamada, bu görüşmelerde Müslümanların ibadetlerini özgürce yapabilmesinin sağlanması ve Mescid-i Aksa'nın korunması için gerekli önlemlerin alınması konusuna değindiği kaydedildi.

Görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate yönelik uygulamalarını reddettiklerini vurgulayan Şukri'nin, bunu İsrail tarafına da ifade ettiklerini söylediği aktarıldı.

Öte yandan, Şukri Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile de Kudüs'teki son gelişmeler hakkında bir telefon görüşmesi yaptı.

İki bakan Filistinlilerin meşru haklarını hedef alan yasa dışı tüm uygulamaları reddettiklerini ifade etti.

Kudüs'teki gerginlik

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, bu sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer