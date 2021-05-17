Son dakika gündem: Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Yunan ve Hollandalı mevkidaşlarıyla Gazze'de ateşkesi görüştü
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Son dakika gündem: Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Yunan ve Hollandalı mevkidaşlarıyla Gazze'de ateşkesi görüştü

Son dakika gündem: Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Yunan ve Hollandalı mevkidaşlarıyla Gazze'de ateşkesi görüştü
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail saldırıları sonrası Filistin topraklarındaki son gelişmeler ve Gazze Şeridi'nde artan gerilimi değerlendirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail saldırıları sonrası Filistin topraklarındaki son gelişmeler ve Gazze Şeridi'nde artan gerilimi değerlendirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şukri'nin Yunan ve Hollandalı mevkidaşları ile Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik atılan adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Dendias ve Blok'un ateşkesin sağlanması ve gerginliğin sonlandırılması için Mısır'ın gösterdiği çabayı takdir ettikleri bildirildi.

Şukri, 16 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle katıldığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında, Mısır'ın gerilimin başlangıcından bu yana ateşkesin sağlanması ve barış müzakerelerine dönülmesi için çeşitli taraflarla yoğun görüşmeler gerçekleştirdiğini aktarmıştı.

Mısır Dışişleri Bakanı, "bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için Filistin halkına haklarının verilmesi ve Filistin'in bağımsızlığının sağlanmasından başka bir yol olmadığını" söylemişti.

Şukri ayrıca, Ürdün, Fransa ve Almanya ile ateşkesin sağlanması için iş birliği yaptıklarını ve ABD'den de bu yönde yapıcı adım atmasını beklediklerini dile getirdiği konuşmasında, "Filistin halkına meşru hakları verilmediği sürece Mısır, ateşkesin sağlanması için yapılacak hiçbir girişimi desteklemeyecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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