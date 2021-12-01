Son dakika gündem: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İspanya Başbakanı Sanchez ile "ikili ilişkileri" görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire'ye gelen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İttihadiye Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, bölgedeki son gelişmeler ve düzensiz göçmen konuları değerlendirildi.

Sisi ve Sanchez, ikili ilişkilerin geliştirilmesi bağlamında Mısır ve İspanya arasında düzenli bir "Ortak Bakanlar Komitesi"nin kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

Altyapı, enerji, su arıtma, turizm, ulaşım, sağlık gibi ortak öneme sahip alanlarda iş birliği meselelerinin ele alındığı görüşmede, iki ülke arasında ekonomik, ticari ve yatırım alanında iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla "Mısır-İspanyol Ortak İş Konseyi"nin kurulması da masaya yatırıldı.

Görüşmede Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, çeşitli ulusal girişim ve projelerde İspanya ile daha fazla iş birliği yapılması yönündeki arzusunu dile getirdi.

Sanchez ise ülkesinin, Mısır'ın ekonomiyi ilerletme ve kapsamlı kalkınmaya yönelik attığı adımları desteklemeye devam edeceğini söyledi.

AA / Ferdi Bayat - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet