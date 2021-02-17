Son dakika gündem: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ikili ilişkileri görüştü
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Son dakika gündem: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ikili ilişkileri görüştü

17.02.2021 18:09 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:12
Son dakika gündem: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ikili ilişkileri görüştü

Gelen son dakika haberine göre Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Kahire'de Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Kahire'de Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi ile Kureyşi'nin görüşmesinde, iki ülke arasında güvenlik, ticaret, yatırım, ekonomi ve iş birliği konuları ele alındı.

Konuk bakan aracılığıyla Pakistanlı mevkidaşı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han'a selamlarını ileten Sisi, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin geliştirilmesini memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Görüşmede Bakan Kureyşi, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'nin mektubunu Sisi'ye teslim etti.

Sisi'nin Pakistan'a davet edildiği mektupta, Mısır-Pakistan ilişkilerinin derinliği, ikili iş birliğinin yeni alanlarda da geliştirilmesinin önemine değinildiği açıklandı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri 24 Aralık 2020'de Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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