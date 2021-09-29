Son dakika gündem: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, bölgesel gelişmeleri görüştü - Haberler
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Son dakika gündem: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, bölgesel gelişmeleri görüştü

AA / Ferdi Bayat - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, bölgesel gelişmeleri görüştü

Son dakika haberine göre Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire'ye gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ı kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire'ye gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ı kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi ve Sullivan görüşmede, bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

İkili, Filistin meselesindeki gelişmeler ve barış sürecini canlandırmanın yolları üzerine istişarede bulunurken, Filistin'de insani şartların iyileşmesi ve mevcut ateşkesin sürdürülmesi için koordinasyon ve istişarelerin sürdürülmesi konusunda da mutabık kaldı.

Sisi ve Sullivan görüşmesinde Libya meselesine de değinildi.

Açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı ve Sullivan'ın Libya'da yapılması beklenen seçimler, paralı askerlerin ülkeden çekilmesi ve askeri kurumların tek çatı altında birleştirilmesi konusunda mevcut koordinasyonun yoğunlaştırılması yönünde fikir birliğinde oldukları belirtildi.

Mısır, su çıkarlarına zarar verilmesini kabul edemez

Hedasi Barajı meselesinin de ele alındığı görüşmede Sisi, ülkesinin müzakerelere olan taahhüdünden söz ederek, bu önemli sorunun çözülmesi için uluslararası toplumun da üzerine düşen görevi yapması gerektiğini belirtti.

Sisi ayrıca Mısır'ın su çıkarlarına zarar verilmesini kabul etmeyeceğini vurgularken, Sullivan da Mısır'ın tüm tarafların su haklarını gözeterek sorunun çözümü için çaba sarf ettiğini dile getirdi.

AA / Ferdi Bayat - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika gündem: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, bölgesel gelişmeleri görüştü - Haberler
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