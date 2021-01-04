Son dakika gündem: Minibüsün altında kalan köpeği itfaiye kurtardı
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Son dakika gündem: Minibüsün altında kalan köpeği itfaiye kurtardı

04.01.2021 12:58 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:03
Son dakika gündem: Minibüsün altında kalan köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika haberi... DÜZCE'de, minibüsün altında kalan köpek, itfaiyenin aracı hava yastığı ile kaldırmasıyla kurtarıldı.

DÜZCE'de, minibüsün altında kalan köpek, itfaiyenin aracı hava yastığı ile kaldırmasıyla kurtarıldı. Yaralanan köpek, Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından tedaviye alındı.

Düzce Metek TOKİ mevkiinde bir minibüs, yola çıkan köpeğe çarptı. Köpek, minibüsün altında kalınca sürücü aracı durdurarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi, aracı hava yastığı ile yukarı kaldırdı. Ekipler, hayvan yakalama aparatı ile köpeği sıkıştığı aracın altından çıkarttı. Yaralanan köpek, tedavisi için Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü.


Son dakika gündem: Minibüsün altında kalan köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika gündem: Minibüsün altında kalan köpeği itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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