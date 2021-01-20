Son dakika gündem: Mimar Sinan'ın "şaheseri" Selimiye salgın sürecinde de ilgi gördü

Bir son dakika haberine göre UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camisi'nin ziyaretçi sayısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle azalsa da ilgi görmeye devam etti.

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camisi'nin ziyaretçi sayısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle azalsa da ilgi görmeye devam etti.

Yerli, yabancı çok sayıda turisti ağırlayan ve yıllık ortalama ziyaretçi sayısı 1 milyonu geçen Selimiye Camisi'nde salgın nedeniyle 2020'de ziyaretçi sayısında düşüş yaşandı.

Kovid-19'a karşı her türlü önlemin alındığı camiyi 2020'de yaklaşık 250 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Selimiye Camisi İmam Hatibi Yusuf Serenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Selimiye'nin Osmanlı mimarisinin şaheserleri arasında yer aldığını söyledi.

Padişah 2. Selim döneminde Mimar Sinan tarafından yapılan caminin çok önemli bir kültür ve ibadet merkezi olduğunu belirten Serenli, "2020 yılında koronavirüs salgını döneminde bir takım zorluklarımız oldu. Önceki yıllara nazaran turist sayısında gözle görülür bir azalma var. Ancak ziyaretçiler hem yurt içi hem yurt dışından gelmeye devam ediyor." dedi.

Serenli, salgının ilk döneminden itibaren camide maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğunu aktardı.

"Cami, salgın nedeniyle 3 ay kapalı kalmıştı"

2020'de mart ayından sonra salgın tedbirleri kapsamında caminin yaklaşık 3 ay kapalı kaldığını anlatan Serenli, şöyle konuştu:

"Bu dönemde camimizi her gün açıkmış gibi dezenfekte ettik. Edirne Valiliğimiz camimizin girişine dezenfektan cihazı koydu, görevlilerimiz maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşları uyararak camiye aldı. Şükürler olsun herhangi bir sorunumuz olmadı. Camimizde bir bulaş durumunun olmadığını biliyoruz. Salgınla mücadeleye devam ediyoruz. Mesafe bantlarımız yenileniyor, caminin girişindeki dezenfektanı kullandırıyoruz ve camiye maskeyle girmeleri konusunda vatandaşlarımızı uyarıyoruz."

Kafile rehberleri bilgilendiriliyor

Serenli, camiye özellikle Balkan ülkelerinden gelenlerin ilgi gösterdiğini anlatarak, "Geçen hafta Saraybosna'dan yoğun ziyaretçi kafilemiz vardı. Gelmeye devam ediyorlar. Kafilelerin başındaki görevli, sorumlu ve rehberlerden salgın tedbirlerine uymalarını istiyoruz. Maske, mesafe ve hijyen uygulamaları hakkında bilgilendiriyoruz. Şu ana kadar bir sorunumuz olmadı. Önümüzde kandiller var, yavaş yavaş ramazan yaklaşıyor, tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci