Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanlığından Oruç Reis araştırma gemisiyle ilgili "özel" video
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Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanlığından Oruç Reis araştırma gemisiyle ilgili "özel" video

Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine devam eden Oruç Reis araştırma gemisinin sahadaki son durumunu gösteren özel video paylaştı.

Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanlığından Oruç Reis araştırma gemisiyle ilgili
06.09.2020 11:15 | Son Güncelleme: 06.09.2020 11:18

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine devam eden Oruç Reis araştırma gemisinin sahadaki son durumunu gösteren özel video paylaştı.

"Oruç Reis, burası TCG Gediz..." Bu ifadeler sadece bir telsiz anonsu olmakla kalmıyor, 83 milyonun duasını, Türk donanmasının gücünü de ifade ediyor. Oruç Reis araştırma gemisi, Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri de refakat görevini kararlılıkla sürdürüyor.

MSB'nin internet sitesinden paylaştığı özel videoda Doğu Akdeniz'de araştırma faaliyetlerini sürdüren gemiyle ona refakat görevinde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar arasında geçen telsiz konuşmasına yer verildi.

Oruç Reis araştırma gemisinin sahadaki son durumunun da helikopterden çekilen görüntülerle anlatıldığı video, refakat görevindeki TCG Gediz fırkateyninden yapılan anonsla başlıyor.

TCG Gediz'in ikinci komutanı, telsiz anonsunda "Ülkemiz ve milletimiz için büyük önem taşıyan bir görev için sizlerle birlikteyiz. Yaptığınız çalışmalarla asil milletimizin beklediği müjdeyi vereceğinize inanıyoruz. Mavi Vatan'da deniz hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta kararlıyız. Türk Deniz Kuvvetlerinin gücü ve 83 milyonun duası sizinle." ifadelerini kullanıyor.

Oruç Reis araştırma gemisinden yapılan anonsa, "Kahraman donanmamızın bizim için burada olduğunu bilmek, bizlere güvenli çalıma imkanı veriyor. Bizler burada ülkemizin deniz yetki alanları içinde tamamen bilimsel ve teknik bir çalışma yapıyoruz. Sizlerle birlikte ülkemizin deniz hak, alaka ve menfaatleri için kararlı ve korkusuz şekilde yılmadan çalışmaya devam edeceğiz." karşılığı veriliyor.

Video, Oruç Reis araştırma gemisi ve ona refakat ve koruma görevi yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının fotoğraflarıyla sona eriyor.

MSB, görüntülere ilişkin şu mesajı paylaştı:

"Güçlü, kararlı ve muktedir. Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren Oruç Reis araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek."

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Kaynak: AA

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