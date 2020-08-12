Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet...
Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Azerbaycan'a gitti.
12.08.2020 18:35 | Son Güncelleme: 12.08.2020 20:01
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Azerbaycan'a gitti.
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Kaynak: AA