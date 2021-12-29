Son dakika haber | Bakan Akar, Kosova'da Sultan Murad Türbesi ile Adem Jashari'nin mezarını ziyaret etti - Haberler
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Son dakika haber | Bakan Akar, Kosova'da Sultan Murad Türbesi ile Adem Jashari'nin mezarını ziyaret etti

Son dakika haber | Bakan Akar, Kosova'da Sultan Murad Türbesi ile Adem Jashari'nin mezarını ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova'da Osmanlı Padişahı Sultan Birinci Murad Hüdavendigar'ın türbesi ile Kosova'nın ulusal kahramanı Adem Jashari'nin mezarını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova'da Osmanlı Padişahı Sultan Birinci Murad Hüdavendigar'ın türbesi ile Kosova'nın ulusal kahramanı Adem Jashari'nin mezarını ziyaret etti.

Kosova'da resmi temaslarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Başkent Priştine yakınlarındaki Osmanlı Padişahı Sultan Birinci Murad Hüdavendigar'ın türbesini ziyaret eden Bakan Akar, daha sonra Prekaz'a geçti. Burada Kosova Kurtuluş Ordusu'nun kurucusu ve komutanlarından, Kosova'nın ulusal kahramanı Adem Jashari ve ailesinin mezarını ziyaret ederek çelenk bırakan Akar'a, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj eşlik etti. - PRİŞTİNE

Son dakika haber | Bakan Akar, Kosova'da Sultan Murad Türbesi ile Adem Jashari'nin mezarını ziyaret etti

Son dakika haber | Bakan Akar, Kosova'da Sultan Murad Türbesi ile Adem Jashari'nin mezarını ziyaret etti

Son dakika haber | Bakan Akar, Kosova'da Sultan Murad Türbesi ile Adem Jashari'nin mezarını ziyaret etti

Son dakika haber | Bakan Akar, Kosova'da Sultan Murad Türbesi ile Adem Jashari'nin mezarını ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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