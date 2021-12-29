Son dakika haber | Bakan Akar, Kosova'da Sultan Murad Türbesi ile Adem Jashari'nin mezarını ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova'da Osmanlı Padişahı Sultan Birinci Murad Hüdavendigar'ın türbesi ile Kosova'nın ulusal kahramanı Adem Jashari'nin mezarını ziyaret etti.

Kosova'da resmi temaslarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Başkent Priştine yakınlarındaki Osmanlı Padişahı Sultan Birinci Murad Hüdavendigar'ın türbesini ziyaret eden Bakan Akar, daha sonra Prekaz'a geçti. Burada Kosova Kurtuluş Ordusu'nun kurucusu ve komutanlarından, Kosova'nın ulusal kahramanı Adem Jashari ve ailesinin mezarını ziyaret ederek çelenk bırakan Akar'a, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj eşlik etti. - PRİŞTİNE